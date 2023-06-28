حاجّة تلتحق بـ"قافلة الصحة" قبل مغادرتها بدقائق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 2:58 مساءً

بفضل الله ثم بهمة الكادر الطبي في مستشفى الطوارئ بمنى استطاعت الحاجة مايلاين زهانق من جمهورية الصين، وهي في الستين من عمرها؛ تكملة المناسك، حيث وصلت إلى المستشفى قبل انطلاق "قافلة الصحة" بأقل من نصف ساعة، وهي تعاني من التهاب حادّ بالصدر. وفور وصولها ولعلم العاملين بظروفها وبحكم سنّها، قام الفريق الصحي بالمستشفى بعمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل جدًا، وإعطائها الدواء اللازم، ليتم إلحاقها بالقافلة، وهو الأمر الذي لم تتوقعه؛ نظرًا لسوء حالتها عندما وصلت للمستشفى، والذي أعاد أبطاله الأمل للحاجة زهانق، وكُتِب لها بتوفيق الله الوقوف بصعيد عرفات الطاهر، وهي تدعو الله لهذا البلد بقيادته ومسؤوليه وكل العاملين بخير الدعاء. يُذكر هنا أن الحاجّة تتمتع بحالة صحية جيدة، وفي تحسّن مستمر، ويتوقع مغادرتها المستشفى خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

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