"الأرصاد": درجة الحرارة على الجمرات 43 ْم.. وبالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام 45 ْم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 2:59 مساءً

أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني أن درجات الحرارة المسجلة على منطقة الجمرات بلغت 43 ْم اليوم، فيما وصلت بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام إلى 45 ْم بنسبة رطوبة لا تتجاوز 16%، موضحًا في الوقت ذاته أن الأجواء مستقرة. ودعا "القحطاني" حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خصوصًا الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ حفاظًا على سلامتهم وراحتهم. وكان المركز قد أطلق، أمس، المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام، من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية؛ بهدف دقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.

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