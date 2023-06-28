"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بالعارضة لترويجه 15 كجم من الحشيش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 3:01 مساءً

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان؛ لترويجه 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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