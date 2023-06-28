انت الان تتابع بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. الحاج "منذر": رحلة الحج كشفت عن محبة السعوديين للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بكلمات تكسوها العفوية والامتنان أكد الحاج منذر أحمد أحد المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، من سوريا، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن من أهم المقاصد التي حققتها رحلة مناسك الحج هذا العام محبة الشعب السعودي لحجاج بيت الله الحرام من كل العالم الإسلامي.

وكشف "منذر" في حديثه عن حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والخدمات الميسرة، جعلته يعيش حالة من الامتنان والعرفان، طوال رحلة الحج، فكل ما تم تقديمه لهم كان الأفضل، حتى الحافلات المعنية بتنقلاتهم كانت موديل العام الحالي، ومع هذا سوف يحمل معه أعظم شيء لأهله وكل من يعرفهم في بلده الأم سوريا، وهي "المحبة التي وجدها هنا للشعب السوري في قلوب إخوانهم بالمملكة".