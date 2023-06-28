انت الان تتابع "التجارة": وفرة تموينية عالية في المشاعر.. وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية في منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 3:56 مساءً

أكدت وزارة التجارة وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، مبينة تصعيد أكثر من 72 مليونًا و446 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل إمداد تمويني تحمل أكثر من 39 مليونًا و867 ألف عبوة مرطبات من الألبان والعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و283 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 710 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج. وأشارت "التجارة" إلى أن 700 شاحنة نقل ترددي أسهمت في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، كما تواصل الفرق الرقابية للوزارة أداء مهامها في زيارة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج, بالإضافة إلى متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في مشعر منى للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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