انت الان تتابع "التعاون" يعلن بيع عقد لاعبه البارجوياني كاكو إلى "العين" الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن نادي التعاون، اليوم الأربعاء، بيع عقد اللاعب الباراجوياني أليخاندرو روميرو (كاكو) إلى نادي العين الإماراتي ليمثل الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وأصدر نادي التعاون بيانًا يوضح فيه ملابسات القضية بينه وبين الباراجوياني أليخاندرو كاكو، وبيع عقده في النهاية إلى نادي العين الإماراتي.

وقال النادي في بيانه: "تود إدارة النادي التوضيح لجماهير التعاون العزيزة ولكل الشارع الرياضي بأنه بعد نهاية آخر مباراة من هذا الموسم الرياضي اجتمع اللاعب أليخاندرو روميرو (كاكو) مع الإدارة، وأبدى رغبته الشديدة في عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق للموسم القادم معللًا ذلك بظروفه العائلية الخاصة، ورغبته في الانتقال خارج المملكة العربية السعودية، وطلب اللاعب ووكيله من النادي الاستماع للعروض المقدمة وتسهيل عملية خروجه".

وتابع البيان: "حاولت الإدارة ومن خلال عدة اجتماعات سواء مع اللاعب أو مع وكيله إقناع اللاعب بالاستمرار من خلال تحسين عقده وتمديده بما يتناسب مع مستويات اللاعب الرائعة، خاصة وأن اللاعب يعتبر من أهم عناصر الفريق، إلا أن اللاعب كان مصرًا على المغادرة".

وأضاف البيان: "عندها أبلغت إدارة النادي اللاعب ووكيله بأنها لن تسمح بخروجه إلا من خلال دفع كامل مبلغ الشرط الجزائي الموجود في العقد".