رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع إدوار مندي حارس تشيلسي الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 4:33 مساءً

أعلن نادي الأهلي يوم الأربعاء، تعاقده مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة . ونشر حساب النادي الغربي فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه التعاقد مع بطل بطولة دوري أبطال أوروبا 2021. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن راتب أفضل حارس في العالم عام 2021 يبلغ 12 مليون دولار سنويًا و3 ملايين إضافات مقابل عقد يمتد حتى يونيو 2026. وبدأ ميندي مسيرته في أندية تشيربورغ وريمس الفرنسية قبل الانتقال إلى رين في 2019 ليتعاقد معه بعدها بعام نادي تشيلسي الإنجليزي. وحقق ميندي برفقة تشيلسي بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما توج مع منتخب بلاده السنغال بكأس إفريقيا الأخيرة.

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