"شؤون الحرمين" تقدم الهدايا للحجاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

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محمد بن مسعود - الدمام - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الهدايا والإهداءات لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا الى المسجد الحرام بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لهم في ساحات المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالعزيز.

وقال رئيس مجلس شباب الرئاسة التطويري فادي بن مبيريك السلمي: تقديم الهدايا يأتي ضمن مباردة "حفاوة" التي تندرج تحت حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، بهدف تقديم جميع سبل الراحة والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

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