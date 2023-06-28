انت الان تتابع بالفيديو.. "الحصيني": الحرارة في المشاعر ستنخفض درجتين ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 4:55 مساءً

توقع الباحث في الطقس العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد الطقس في المشاعر المقدسة في أيام التشريق تراجعًا قليلًا في درجات الحرارة ليلًا إلى درجتين سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، مع بقاء الحرارة مرتفعة نهارًا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع "الخليج 365"، حيث قال "الحصيني": الأجواء في مكة المكرمة ومشعر منى تميل إلى الاعتدال ليلًا، وتتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية، وفي ساعات الظهيرة تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة. ووجّه "الحصيني" الشكر والتقدير لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود المبذولة في رعاية ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1444هـ.

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