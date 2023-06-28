شكرا لقرائتكم شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام العمري، إن توظيف الذكاء الاصطناعي في المشاعر المقدسة من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن.

شبكات ذكية

وأضاف العمري خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أنه وفق رؤية السعودية 2030، ودعم كبير من وزارة الطاقة، بدأت الشركة باستراتيجية كبيرة جدا وهي تغيير المنظومة الكهربائية من شبكات تقليدية إلى شبكات ذكية.

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وأشار العمري إلى أن ذلك جاء نظرًا للارتفاع الدائم للأحمال الكهربائية، حيث يتم تسجيل أرقام تاريخية في المشاعر المقدسة، لم تتحقق من قبل، وذلك في بقعة جغرافية صغيرة جدًا، لذلك تحولت الاستراتيجية من شبكات تقليدية إلى شبكات ذكية.

2500 محطة كهرباء

وأكمل: يتم التعامل مع الشبكات الذكية من خلال شبكات اتصالات متقدمة جداً، فجميع المحطات الكهربائية التي توجد بمنطقة المشاعر المقدسة تتجاوز 2500 محطة، يتم مراقبتها دائمة رقابة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتم التمكن من معرفة أحمالها وتحليل بياناتها، وكذلك الإشارات التي تنتج منها، لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن.

أحمال تاريخية

وسجّلت الشركة السعودية للكهرباء أحمالاً تاريخية في مشعر عرفات أمس، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر أمس 376 ميجا وات دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

الخطة التشغيلية

وأكدت الشركة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.