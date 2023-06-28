شكرا لقرائتكم ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس للحجاج إلى 2000 حالة.

تنبيهات من الحرارة

ودعا جوخدار في لقاء له مع قناة الإخبارية الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وذلك من خلال حمل المظلة الشمسية وشرب الماء، وعدم الافتراش وعدم الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة، وتحاشي الانتظار تحت الشمس مباشرة.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الجهود المقدمة للحجاج، فضلا عن انسيابية حركة السير، دون وجود أي عوائق أو تحديات.

تجنب الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.