شكرا لقرائتكم إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق الدفاع المدني بالباحة 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة، حيث تعرضوا لإصابات متفرقة.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني الباحة ينقذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة، وتعرضهم لإصابات متفرقة.

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ونشر المدني لقطات مصورة توثق جهود رجاله في إنقاذ الأشخاص.

رفع الاستعدادات

رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.