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الحاجة كوثر فقدت بصرها قبل 20 عامًا وانتعشت بصيرتها في مكة

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شكرا لقرائتكم الحاجة كوثر فقدت بصرها قبل 20 عامًا وانتعشت بصيرتها في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدثت الحاجة كوثر من مصر، عن تفاصيل إنقاذ حياتها، خلال تأديتها مناسك الحج هذا العام، على يد فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

تركيب دعامات

وعرضت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع “تويتر”، تقريرًا مصورًا عن الحاجة كوثر، والتي تعرضت إلى انسداد في الشرايين، ما استدعى تركيب دعامات لقلبها.

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وقالت الحاجة كوثر إنها فقدت بصرها قبل نحو 20 عامًا، وتحج هذا العام لأول مرة في حياتها، كما قدمت الحاجة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الخدمات والجهود التي تبذلها المملكة خلال موسم الحج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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