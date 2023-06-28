"الشؤون الإسلامية": تقديم 24.498.504 خدمات دعوية توعوية لضيوف الرحمن

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28 يونيو, 2023, 5:05 مساءً
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بأمانة التوعية الإسلامية نجاح المرحلة الأولى من أعمال التوعية الإسلامية التي تنفذها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة خلال موسم حج العام الحالي.
وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة محسن بن سيف الحارثي، أن الأعمال قدّمت منذ بدء الموسم وحتى اليوم، 24.498.504 خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن في مواقع مختلفة بمنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والمنافذ، استفاد منها 15.000.000 حاجّ وحاجّة، وبلغ عدد ساعات العمل التي قدّمها الدعاة المشاركون في أعمال الحج 128.900 ساعة.
وذكر أن المرحلة الأولى تضمنت أعمال التوعية الإسلامية بالحج وتقديم الخدمات في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية واستقبال الحجاج بالمطارات والمنافذ والمواقيت ومساجدها وغيرها، وتلمّس حاجاتهم الشرعية التي تعينهم على أداء المناسك على هدي الكتاب والسنة وبيسر وسهولة واطمئنان.
وبيّن "الحارثي" أن الجهود الدعوية التي قدّمتها الأمانة شملت تكليف نخبة من الدعاة للرد على أسئلة الحجاج واستفساراتهم بالمتعلقة بمناسك الحج والعمرة من خلال كبائن التوعية في المواقع المذكورة وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية في المصليات والمساجد؛ ومنها مسجد الخيف، مستفيدةً في ذلك من التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلاف الكتب الدينية، وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) على مدار الساعة والاستفادة منها في نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة بعشر لغات عالمية، إلى جانب تركيب عدد من الشاشات الإلكترونية الضخمة في مساجد المشاعر المقدسة، وتشغيل الشاشات الموجودة في المصليات بمنطقة الحرم المكي لبث الرسائل التوعوية بلغات متعددة عالمية.
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