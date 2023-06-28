انت الان تتابع الكشف عن تفاصيل عقد فرانك كيسي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 5:36 مساءً

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة تفاصيل العرض المقدم من نادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسي. وكتب روميرو على حسابه في موقع "تويتر": "تلقى برشلونة عرضًا رسميًا من الأهلي السعودي لشراء كيسي". وأضاف: "عرض الأهلي مبلغ 20 مليون يورو لبرشلونة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كراتب لكيسي". وانضم كيسى (26 عامًا) إلى برشلونة في صيف 2022 في صفقة مجانية قادمًا من ميلان، ويمتد عقده مع البارسا حتى 2026. وفي حال تمت الصفقة سيكون فرانك كيسي ثاني الصفقات الأجنبية لفريق أهلي جدة عقب صعوده إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد السنغالي إدوارد مندي حارس تشيلسي الإنجليزي ورابع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع سميحان النابت وفهد الرشيدي ثنائي التعاون وعبد الله عطيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الهلال.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل عقد فرانك كيسي مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.