انت الان تتابع يتخللها تقبيل الأيدي والعناق.. طقوس وعادات متنوعة لضيوف خادم الحرمين احتفالاً بعيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحتفل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعيد الأضحى المبارك في مخيماتهم بمشعر منى، بطقوس وعادات مختلفة بعضها عن بعض، تصدرت فيها المصافحة المشهد، والتي تختلف طقوسها هي الأخرى من شعب لآخر.

"الحاج أبو صالح عبدالرب السلامي" من اليمن، يقول: "احتفلت بعيد الأضحى في مخيمي القائم بمشعر منى مع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فكانت القهوة العربية والتمر حاضرة خلال الاحتفال، وقبلها مصافحة إخواني من اليمن باليد والعناق، والتي تعبر عن مدى المحبة والألفة".

أما" محمد السمان" من تهامة اليمن، فيقول: "مصافحة العيد لها شق روحاني وشق يتعلق بجانب العادات والتقاليد، ففي ريف تهامة يتصافح الرجلان من خلال تقارب أيديهم دون العناق ويرفعا أيديهما بعد ذلك فيقبل كل واحد يد الآخر بشكل يوحي بالمحبة، أما في المدينة فيتخللها العناق سواء قبل المصافحة بالأيدي أو بعدها، وتأتي الصورة الثالثة على شكل عناق دون الحاجة للمصافحة، وهي مزيج ما بين الريف التهامي والمدينة"، مشيراً بأن هذه الصور الثلاث ضمن طقوس وعادات الناس في المعايدة باليمن.

" الحاج أحمد" من سوريا، وهو أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، فيقول": "العيد يتخلله العديد من الطقوس والعادات في سوريا، وبحكم وجودنا في مشعر منى فالمصافحة والعناق وشرب القهوة هي الحاضرة في وقتنا الحاضر".