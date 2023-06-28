انت الان تتابع متحدث الصحة: 6700 حالة إجهاد صدمة حرارية قدمت لها أفضل الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 6:20 مساءً

قال الدكتور محمد عبد العال متحدث وزارة الصحة إنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 215 ألف مستفيد من الحجاج لموسم هذا العام كما تم تنويم أكثر من 4000 حالة وجميعها تستجيب للتدخلات العلاجية التي يتم وضعها ويتم تسخير أفضل التجهيزات وإدارة الكوادر لخدمة ضيوف الرحمن في سائر المنشآت الصحية. ‏وأضاف عبد العال أن المستشفى الافتراضي يواصل جهوده وقدم أكثر من 3500 خدمة استفاد منها ضيوف الرحمن وأبرز التحديات في موسم هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة والمجهود مما يؤدي إلى الإجهاد الحراري والذي قد يؤدي إلى مرحلة الصدمة الحرارية وعدد من تعرض إلى الإجهاد الحراري والصدمة الحرارية من بداية الموسم إلى هذه اللحظة 6700 حالة واليوم فقط وصل عدد الحالات إلى 2200 حالة وأكثر بينها 261 كان من صدمة حرارية. ‏وطالب متحدث الصحة بأخذ الاحتياطات وعدم المكوث تحت الشمس لمدة طويلة واستخدام المظلات وشرب السوائل وهي راحة الجسم من العناء والتعب من وقتٍ إلى آخر وعدم ترك الجسم تتراكم عليه الجهود والتعب ويصل إلى الصدمة الحرارية.

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة: 6700 حالة إجهاد صدمة حرارية قدمت لها أفضل الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.