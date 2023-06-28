انت الان تتابع 33 شخصاً إلى "طوارئ مجمع فيصل" بالطائف بسبب ذبح الأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في أول أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة الصباحية 33 شخصاً بمختلف الأعمار، تعرضوا لعمليات قطع جزئي بالأيدي نتيجة ذبح الأضاحي، وذلك بسبب سوء استخدام السكاكين عند الذبح.

العاملون بالطوارئ في المجمع وبإشراف من مديرها الدكتور حسام القرشي، كانوا متأهبين للتعامل مع تلك الحالات، حيث كان أقل الغرزات الطبية غُرزتين وأكثرها 6 غرزات، بالإضافة لإعطائهم إبرة تسمم عن كل حالة.

وحرصاً على سلامة الجميع، دعا الدكتور حسام القرشي عبر "الخليج 365" إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الطرق السليمة عند ذبح الأضاحي، كذلك عدم ترك الأبناء يقومون بذلك حتى لا يتعرضون لإصابات قطع.

وكانت "وزارة الصحة" نبهت من ينوون الأضحية، وقالت في إعلانها: "ماذا أفعل إذا أصبت بخدش أو جرح بسيط؟: نظف الجرح عن طريق غسله باستخدام الماء فقط، وأوقف النزيف، وإن لم يتوقف فيجب وضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه حتى يتوقف، وتغيير الضمادة أو اللاصق مرة واحدة على الأقل في اليوم أو عندما تصبح رطبة".