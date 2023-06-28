انت الان تتابع مستشفى الطوارئ في منى يواصل خدماته لضيوف الرحمن أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعد مستشفى الطوارئ من أكبر المستشفيات في مشعر منى، إذ تبلغ سعته السريرية نحو (200) سرير، من بينها نحو (88) سريرًا في قسم الطوارئ، إضافة إلى أسرة لعزل حالات الأمراض التنفسية، وإنعاش القلب الرئوي، لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز وحدة مخصصه للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (34) سريرًا، إلى جانب تجهيز قسمين للتعامل مع حالات ضربات الشمس، مع إمكانية التوسع ورفع الطاقة الاستيعابية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، تحسبًا لزيادة أعداد حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب مركز القيادة والتحكم، الذي يُعد مركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر، والتوجيه والمتابعة للقرارات الاستراتيجية الصحية، من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن العيادات الخارجية في مستشفى الطوارئ في منى بلغت (35) عيادة، تشمل التخصصات العامة والتخصصية لخدمة الحجاج، والتعامل مع جميع الحالات، فيما تم تجهيز غرف العمليات المختلفة، ومنها غرف للولادة، إضافة إلى قسم المختبر، والمجهز بأحدث التقنيات، والكوادر البشرية المؤهلة لإجراء جميع التحاليل والفحوص الطبية، كما جهزت الأشعة المقطعية والتلفزيونية، وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي وبنك الدم.