انت الان تتابع آخر تطورات مفاوضات النصر مع لانس الفرنسي للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 6:52 مساءً

كشف الصحفي "سانتي اونا" عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع نادي لانس الفرنسي، للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية: بحسب مصادر داخلية بالنادي، فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين النصر، وسيكو فوفانا، حيث تم أيضاً التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لانس. وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن قيمة شراء عقده ستقترب من 30 مليون يورو، مشدداً على أنه يتبقى بعض التفاصيل الصغيرة، لإتمام الصفقة. انضم سيكو فوفانا البالغ من العمر 28 عاماً، إلى صفوف نادي لانس في أغسطس 2020، قادماً من أودينيزي الايطالي، كما يلعب للمنتخب الإيفواري منذ 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات النصر مع لانس الفرنسي للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.