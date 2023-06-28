نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا نائب أمير المنطقة المولى –عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالسداد والتأييد، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة والشعب السعودي والوطن ونحن في رفعة وتطور ونمو في ظل قيادته الحكيمة.

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