انت الان تتابع اليابان تواجه إيران .. وأوزبكستان تصطدم بكوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 يونيو, 2023, 7:33 مساءً
يخوض منتخب إيران مواجهة قوية أمام اليابان حاملة اللقب يوم الخميس على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وكان منتخب إيران شارك في البطولة 11 مرة من قبل، وتمكن من الفوز باللقب مرة واحدة عام 2008.
وينفرد المنتخب الياباني بالرقم القياسي لعدد الألقاب بتحقيقه الكأس في ثلاث مناسبات في تاريخه، حيث يبحث عن لقبه الرابع في مواجهة الغد.
وفي المباراة الثانية، يتطلع منتخب أوزبكستان لمواصلة العروض القوية عندما يتقابل مع كوريا الجنوبية يوم الخميس على استاد باثوم ثاني، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وكان المنتخب الكوري الجنوبي شارك في البطولة 14 مرة من قبل، ونجح في التتويج باللقب مرتين، وذلك في عامي 1986 و2002.
ويُشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي حصلت على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في إندونيسيا.
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