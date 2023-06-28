طوارئ "سعود الطبية" يستقبل 9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 7:48 مساءً

استقبل طوارئ مدينة الملك سعود الطبية 9 حالات تعرضت للإصابات نتجت عن ذبح الأضاحي في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضحت المدينة أن كافة الإصابات تمثلت في جروح قطعية بسبب السكاكين. وحذرت من خطورة اتباع طرق غير سليمة عند ذبح الأضاحي، داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

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