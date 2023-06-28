الارشيف / اخبار السعوديه

وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، وزير الإعلام سلمان الدوسري، في المركز الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بمشعر منى.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة النقل على موقع تويتر، جرى خلال الاستقبال عرض الأدوار المشتركة بين المنظومتين وتعزيز التنسيق والتكامل في إبراز الجهود الإعلامية خلال موسم حج 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً

وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%
هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب شمال العراق

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا