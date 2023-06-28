شكرا لقرائتكم وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، وزير الإعلام سلمان الدوسري، في المركز الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بمشعر منى.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة النقل على موقع تويتر، جرى خلال الاستقبال عرض الأدوار المشتركة بين المنظومتين وتعزيز التنسيق والتكامل في إبراز الجهود الإعلامية خلال موسم حج 1444هـ.