الارشيف / اخبار السعوديه

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم 9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل طوارئ مدينة الملك سعود الطبية 9 حالات تعرضت للإصابات نتجت عن ذبح الأضاحي في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن كافة الإصابات تمثلت في جروح قطعية بسبب السكاكين.

قد يهمّك أيضاً

25 مليون يورو تضمن انتقال جريزمان إلى النصر
مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجرى وادي نمار

وحذرت من خطورة اتباع طرق غير سليمة عند ذبح الأضاحي، داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

تخزين اللحوم

كما أوضحت سعود الطبية كيفية التعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها، ومنها غسل اليدين قبل لمس اللحوم وعدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر وكذلك يفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا