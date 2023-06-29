انت الان تتابع بالفيديو.. حاج عراقي: الله اختار أبناء المملكة لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الحاج فتحي من العراق أنه مما لفت انتباهه عدة أمور من بينها التنظيم وجهود رجال الأمن، وكذلك الخدمات المقدمة داخل مساجد المشاعر المقدسة، مثل مسجد الخيف، مضيفًا "الحقيقة جهود المملكة تُشكر وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد" .

وقال في مقطع فيديو: "الله سبحانه وتعالى اختاركم لخدمة هذا المكان للأفضلية، وليس هناك من يستطيع أن يعمل كما تعمل المملكة في الحج".

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