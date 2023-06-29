انت الان تتابع 18 قرارًا إداريًا تدين مخالفين لأنظمة الحج نقلوا أشخاصًا غير مصرّح لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 9:18 مساءً

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (18) قرارًا إداريًا بإدانة عددٍ من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10 / 12 / 1444 هـ. وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي. يُذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج. ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

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