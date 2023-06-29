انت الان تتابع "الحج": اكتمال تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة في 8 ساعات والوضع آمن وصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 9:25 مساءً

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عائض الغوينم اكتمال تفويج الحجيج من عرفات إلى مزدلفة بعد منتصف الليل والوضع آمن وصحي ومطمئن بنسبة امتثال للخطط المرسومة بـ95 % وبوقت لم يتجاوز 8 ساعات ومتابعة وقيادة ضيوف الرحمن ومنظومة النقل. وأضاف الدكتور الغوينم أنه تم تفويج الحجيج من مشعر مزدلفة إلى منى في 10 ساعات مع مراعاة الجوانب الفقهية للحجاج ففي منشآت الجمرات استخدم 66 % من الحجاج الطابق الأول والرابع وباقي الحجاج في الطابق الأرضي والثاني والثالث ورصدنا عدداً من الحجاج يفضلون السير وهناك تنسيق وتعاون مع الشركاء في أمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالإضافة إلى الدور المحوري للبنك الإسلامي للتنمية الذي نظم عمليات الهدي والأضاحي وفق أعلى المعايير البيئة باستخدام نظام متطور في إدارة المخلفات الحيوانية ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بطاقة تعبئة تصل إلى 950 ألف هدي وأضحية. ‏ وفيما يخص التمكين والتسهيل لضيوف الرحمن في طواف الإفاضة قال الغوينم: يتواصل تفويج الحجاج من الواحدة ظهر اليوم حتى يوم الغد وعمليات النقل الترددي من مشعر منى إلى الحرم المكي الشريف عبر 15 موقفاً ومحطة يصعد منها الحجاج في أكثر من 1750 حافلة تسلك 8 مسارات واستطاعت الفرق العاملة ميدانية من نقل 40 % من الحجاج حتى الساعة بطاقة تعبئة تصل إلى مليون ونصف مليون حاج خلال اليوم وغداً. ‏وأكد أن منظومة خدمة ضيوف الرحمن والجهات الرقابية تتابع أداء جميع الشركات مقدمة الخدمة وترصد المخالفات والقصور في تقديم الخدمة وتطبيق العقوبات والجزاءات لكل من يتهاون في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.

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