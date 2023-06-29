انت الان تتابع تراوحت بين 100 و300 ريال.. سوق سوداء لأسعار ذبح الأضاحي بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مدينة أبها ومحافظة محايل عسير سوقًا سوداء لذبح الأضاحي في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، وتراوح سعر الذبح والسلخ للأضحية في أبها بين الـ 100 و300 ريال.

وتراوح السعر في محايل عسير بين 100 - 200 ريال للذبح والسلخ أجناب تزيد في حال الرغبة في تفصيل الذبيحة وتقطيعها إلى أوصال صغيرة.

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