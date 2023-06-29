انت الان تتابع إجازة الأضحى ترفع أسعار تذاكر الطيران لمستويات قياسية.. هذه الوجهة هي الأغلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 8:29 مساءً

ساهمت إجازة عيد الأضحى المبارك في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ مدعومة بقوة الطلب على السفر إلى الوجهات المحلية والخارجية. وأوضحت العديد من وكالات السفر أن هناك العديد من الرحلات الإضافية التي تم جدولتها لنمو الطلب المتزايد على السفر، حيث سيطرت العديد من الدول العربية على الأكثر طلباً منها مصر ودبي والأردن والمغرب، وبعض الوجهات الخارجية مثل لندن وباريس وتركيا والمالديف. وبينت الحجوزات أن سعر التذكرة على الطيران الاقتصادي من وإلى مطار إسطنبول الدولي، تراوحت ما بين 2000 إلى 4000 ريال سعودي وهو الأكثر بين وجهات السفر السياحية بالتساوي مع المالديف. وبينت الوكالات أن متوسط سعر السفر إلى مصر بين 2700 إلى 3800 ريال وإلى دبي من 2000 إلى 2700 ريال، وإلى الأردن من 1800 إلى 2300. وفيما يخص الوجهات الأجنبية على الطيران الاقتصادي، فقد تصدرت لندن القائمة حيث بلغ متوسط سعر تذكرة الذهاب والإياب من 4500 إلى 7300 ريال تلاها مطار باريس الدولي من 4000 إلى 5000 ريال وجورجيا من 2000 إلى 2500، وأذربيجان من 1800 إلى 2000 ريال.

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