طقس أول أيام التشريق.. غيوم بمناطق وغبار وأتربة بأخرى

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محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- والذي يوافق أول أيام التشريق، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20- 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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