انت الان تتابع عبر مسارات خاصة.. تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام من الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 5:30 صباحاً

مكّنت وزارة الحج والعمرة 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام، من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمتمثلة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتهدف المبادرة إلى تمكين وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع؛ بُغية تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة. وبيّنت الوزارة أنه جرى توفير سيارات حديثة ومجهزة للتنقل، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر، إلى جانب توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم مثل الأدوية والمستلزمات، ومترجمين إشارة، ولغة برايل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. يذكر أن المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة والأيتام انطلقت في العام 1442هـ، وشهدت مشاركة 200 حاج وحاجة، أما عام 1443 هـ، فقد بلغ عدد المشاركين فيه 300 حاج وحاجة من كافة مناطق المملكة.

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