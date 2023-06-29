انت الان تتابع "البنيان" يلتقي طلبة الكشافة ويطلع على مسارات الأعمال التطوعية لخدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 5:31 صباحاً

الْتقى وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، الطلبة الكشفيين الذين يعملون ضمن الفِرَق الكشفية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، بحضور نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد. واطلع على مسارات الأعمال التطوعية التي يشارك فيها الطلبة طوال موسم الحج، وجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في تنظيم وإدارة الفِرَق الكشفية في المشاعر المقدسة، وتزويدهم بالتعليمات والإرشادات التي تساعدهم في أداء الأعمال التطوعية بإتقان، إلى جانب التكامل مع قطاعات الدولة الأخرى المشاركة في إدارة الحشود وتفويج الحجاج. وأكد الدور الذي يؤديه أبناء وبنات المملكة في هذه المناسبة العظيمة، واستشعارهم المسؤولية الوطنية لإبراز جهود المملكة في استقبال الملايين من الحجاج، ويأتي ضمنهم الطلاب والطالبات الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتقديم الخدمات التطوعية الموكلة إليهم كافة؛ لافتًا النظر إلى الصورة الإيجابية التي يتناقلها كل حاج تجاه هذه النخبة المميزة من منسوبي الكشافة، وكيف يمارسون أدوارهم بكل احترافية وشغف. وتأتي مشاركة الكشافة في موسم الحج امتدادًا لجهود وزارة التعليم الهادفة إلى استثمار الأوقات الحرة للطلبة بالبرامج والأنشطة الكشفية المتنوعة، وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء الوطني في نفوسهم، وبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة، إضافة إلى تعزيز القيم الاجتماعية والبدنية والمعرفية، وتنمية الاتجاهات السليمة وقيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

كانت هذه تفاصيل خبر "البنيان" يلتقي طلبة الكشافة ويطلع على مسارات الأعمال التطوعية لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.