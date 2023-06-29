انت الان تتابع تراجع الأرباح الصينية والفائدة الأمريكية يؤثران.. النفط عند 73.76 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انخفضت أسعار النفط، الخميس، متخلّية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية؛ إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح وسط مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة مجددًا إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 73.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا أو 0.3 بالمئة، مسجّلة 69.35 دولارًا للبرميل.

وكان خاما القياس ارتفعا حوالي ثلاثة بالمئة، الأربعاء، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن.إس تريدنج" التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "غيرت السوق اتجاهها بفعل تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددًا في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما سيقلّل الطلب العالمي على النفط"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكرّر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد، الأربعاء، على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح، لكنهم قالوا: إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة مجددًا في الاجتماع التالي للبنك، بينما عززت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو.