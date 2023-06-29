انت الان تتابع 7 إرشادات من "سعود الطبية" للتعامل مع اللحوم قبل التخزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 5:36 صباحاً

قدمت مدينةُ الملك سعود الطبية مجموعةً من النصائح والإرشادات للتعامل الصحيح مع اللحوم قبل حفظها وتخزينها، مشددةً على ضرورة غسل اليدين قبل لمسها لمنع انتشار البكتيريا. وأوصت المدينة باستخدام أماكن منفصلة للحوم بعيدًا عن مواد الطهي؛ كالخضراوات والمكونات الأخرى، مع عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين؛ تجنُّبًا لتكاثر الميكروبات نتيجة الحرارة المرتفعة، كما يفضل تناولها خلال ساعتين من الطهي. ونصحت أيضًا بتبريد اللحوم في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل حفظها بالفريزر، على أن توضع أسفل الثلاجة في أوانٍ محكمة الإغلاق لمنع تسرب سوائلها على الأطعمة، ويمكن تخزين المتبقي من اللحم المطبوخ لمدة لا تتجاوز 4 أيام بدرجة حرارة 4- 5 درجات مئوية.

كانت هذه تفاصيل خبر 7 إرشادات من "سعود الطبية" للتعامل مع اللحوم قبل التخزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.