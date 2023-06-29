بالحلوى والورود.. "شؤون الحرمين" تستقبل الحجاج القادمين لأداء طواف الإفاضة

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محمد بن مسعود - الدمام - ستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية- الحجاج وأطفالهم القادمين إلى المسجد الحرام بالورد والحلوى والهدايا، وقامت بتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم في المسجد الحرام وإثراء تجربتهم؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وإرشاد وتوعية قاصدي المسجد الحرام بالمواقع المكانية داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الهدايا التذكارية والورود والحلوى؛ مضيفًا أن الاحتفاء بأطفال الحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك والإدارات بالمسجد الحرام، بمختلف المجالات الاجتماعية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز وفق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن، المنبثقة من رؤية المملكة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبذل المزيد من الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كل العقبات التي تواجه قاصدي المسجد الحرام.

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