أكثر من 8 آلاف أضحية تستقبلها مطابخ الرياض أول أيام العيد

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت أمانة منطقة الرياض، عن استقبال المطابخ المصرّح لها 8.246 أضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونوّهت بأنه جرى إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالمدينة؛ بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسية، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات؛ حيث بلغ عدد المطابخ المرخصة 37 مطبخًا.

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