انت الان تتابع معدل البطالة بين السعوديين يسجّل 8.5% بنهاية الربع الأول 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 7:01 صباحاً

ظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2023 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5%، مقارنة بـ8% بنهاية الربع الرابع 2022. وقالت الهيئة: إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 5.1% في الربع الأول 2023، مقارنة بـ4.8 % في الربع الرابع 2022. وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بلغ 36% في الربع الأول 2023. وأظهرت البيانات انخفاض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الرابع 2022، لتصل إلى 48% في الربع الأول 2023.

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