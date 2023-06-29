انت الان تتابع طبيب حاج جزائري يسمي ابنته تيمنًا بمحافظة "تيماء".. تعرف على قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تيمُّنًا بمحافظة تيماء، إحدى محافظات منطقة تبوك، قرّر الطبيب البشري الجزائري طارق عبدالسلام، أن يسمي ابنته "تيماء"، وكشف عن ذلك الطبيب الجزائري خلال أداء فريضة حج هذا العام رفقة ابنته وزوجته، في تقرير بثته قناة "العربية".

وأوضح الحاج الجزائري أنهم تباركوا بهذا الاسم، وذلك بعدما علموا أن هناك محافظة في المملكة بهذا الاسم، وقدم عبد السلام الشكر لقيادة وحكومة المملكة على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب حاج جزائري يسمي ابنته تيمنًا بمحافظة "تيماء".. تعرف على قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.