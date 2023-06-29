انت الان تتابع ما بين 46 و19.. هذه المدن سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 7:17 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت والصمان 46 مئوية، فيما سجلت أبها أقلّ درجة حرارة 19 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم؛ كالتالي: الصمان 47 مئوية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء وعرفات ومزدلفة 45 مئوية، تليها الرياض والتنهات ووادي الدواسر ومنى 44 درجة مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، تليها القريات 19 درجة، وتلتها القريات وطريف 20 مئوية، والباحة 22 درجة. وسجّلت القنفذة أعلى رطوبة بنسبة 80%.

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