شاهد.. سهولة في تنقل الحجاج بين المشاعر لأداء مناسكهم أول أيام التشريق

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محمد بن مسعود - الدمام - رصد مقطع فيديو، مقتطفات من التنظيم العالي وسهولة تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم أول أيام التشريق.

وعبر وسم #بسلام_آمنين، وثّقت قناة "الإخبارية"، عبر حسابها على "تويتر"، لمحات من أول أيام التشريق، ترصد التنظيم العالي وسهولة تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم في أجواء إيمانية.

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