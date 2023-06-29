انت الان تتابع "الغبرة" تقطع الكهرباء وتجلب الحوادث.. "صورة الظاهرة" في توضيحات "المسند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 7:24 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن "موسم الغبرة" مصطلح وظاهرة معروفة في جازان، تبدأ في نهاية يونيو وتستمر حتى منتصف أغسطس. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الظاهرة تنشط فيها الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر، وتثير الغبار حين وصولها للبر، وتتدنى معها مدى الرؤية، وأحيانًا تتسبب في قطع الكهرباء، والحوادث المرورية الجماعية. وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الغبرة تصل أحيانًا إلى مرتفعات عسير ولمنطقة جازان بشكل عام.. والله أعلم".

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