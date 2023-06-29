انت الان تتابع الذراع إن لم تجد مناديل.. 5 إرشادات لنظافتك الشخصية يهديها "صحي الرياض 3" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 يونيو, 2023, 7:44 صباحاً

قدّم تجمّعُ الرياض الصحي الثالث، مجموعةً من الإرشادات العامة للنظافة الشخصية، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بها والالتزام. وأوضح التجمع مقدمًا 5 إرشادات، يقول: "احرص على لبس الكمامة وعدم مخالطة من تظهر عليه أعراض تنفسية، وعند السعال أو العطاس احرص على استخدام المناديل لتغطية الفم والأنف به، واستخدم الذراع إن لم تجد مناديل. وحثّ، عبر حسابه على "تويتر"، على "ارتداء ملابس نظيفة لتجنّب التسلخات، وتنظيف مقرّ الإقامة يوميًّا، ونظافة الفم والأسنان".

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