انت الان تتابع لـ"الوقاية من التسمم في الحج".. نصيحة ثمينة من مستشفى حراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصح مستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، بتجنب تخزين الطعام المطهوّ للوقاية من التسمم في الحج.

وقال المستشفى، عبر حسابه على "تويتر": "لوقايتك من التسمم الغذائي في الحج، تجنب تخزين الطعام المطهو أو أكله بعد فترة من توزيعه، خصوصًا أثناء التنقل في المشاعر".

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