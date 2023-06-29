انت الان تتابع شاهد.. حملات النظافة تتواصل بعد انتهاء الحجاج من رمي جمرة العقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت أمانة العاصمة المقدسة، حملات للنظافة العامة والمتنوعة؛ وذلك بعد انتهاء حجاج بيت الله الحرام من رمي جمرة العقبة.

ونشر المركز الإعلامي لموسم حج 1444هـ، مقطع فيديو يرصد جهود "الأمانة" في عمليات النظافة، عبر آلياتها وكوادرها المدربة على أحدث التقنيات الفنية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حملات النظافة تتواصل بعد انتهاء الحجاج من رمي جمرة العقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.