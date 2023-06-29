انت الان تتابع الصحة: 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس حتى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت "الصحة" أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم "1098" إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من "الصحة" منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.