الشاعر إبراهيم مدخلي في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاعر المعروف إبراهيم جابر هادي آل بقار مدخلي، فجر اليوم الخميس، في قرية مجعر بمحافظة صامطة، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

تتقدم "الخليج 365" بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسرته وأشقائه، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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