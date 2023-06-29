انت الان تتابع كم ساعة بلا أكل تحتاجها لـ"تحليل الدم الصائم"؟.. "النمر" موضحًا: الماء مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن تحاليل الدم الصائم تحتاج امتناعًا عن الأكل من 8 إلى 10 ساعات.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "تحاليل الدم وأنت صائم تحتاج امتناعًا عن الأكل من 8 إلى 10 ساعات، ولا يمنع شرب الماء، بل هو مفتوح".

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