انت الان تتابع اللجنة الشرعية بضيوف الملك سلمان تلتقي بوفد من علماء باكستان بمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقدت اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بمقرّ الاستضافة بمشعر منى، مساء يوم أمس الأربعاء؛ لقاء بوفد باكستان المشمولين بالبرنامج، والذين يمثلون علماء ورؤساء جامعات وجمعيات إسلامية، ضمن اللقاءات العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية للمستضافين.

وأكّد عضو اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، حرص القيادة السعودية على خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة الخدمات لهم؛ كي يؤدّوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرًا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، يجسّد حرص قائد مسيرة هذه البلاد المباركة على تلمّس حاجات المسلمين، وإعانتهم على أداء مناسك العبادة؛ ومن هذه الفئات المستهدفة هم العلماء والمؤثرون.

وبيّن "الغامدي" أن مكانة العلماء عالية، والحكومة السعودية تهتمّ بالرسالة التي يضطلعون بها لنشر صحيح الإسلام والعناية بالسنة والتصدّي للغلو والتطرف، مشيدًا بدور علماء باكستان في العناية بالكتاب والسنة والتصدّي للغلو، الذي يمثل أكبر خطر يهدد المجتمعات الإسلامية.

من جانبهم قدّم وفد باكستان شكرهم وتقديرهم للدعم اللامحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لخدمة حجاج بيت الله، والتيسير عليهم، مؤكدين أن المملكة وباكستان عمق استراتيجي، ودورها محوري في حماية الأمة، ومواقف المملكة تاريخية ومبنية على الأخوة الصادقة.