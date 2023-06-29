جدة.. إزالة 29 موقعًا عشوائيًّا لحظائر ومسالخ بنطاق أبرق الرغامة

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محمد بن مسعود - الدمام - أزالت أمانةُ محافظة جدة، ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ 16 حظيرة، و13 مسلخًا عشوائيًّا، وذلك ضمن جهود الأمانة في رصد مخالفات أماكن ذبح الأضاحي والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظًا على سلامة الغذاء، إلى جانب مكافحة مظاهر التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل الزهراني، أن هذه المواقع استُغلّت من قبل عمالة مخالفة تمارس أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفتقر للاشتراطات الصحية، وتم على الفور مباشرة تلك المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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